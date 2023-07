Rubis : nomination d'Olivier Heckenroth à la Présidence du Conseil

(Boursier.com) — Le Conseil de Surveillance de Rubis s'est réuni le 27 juillet 2023 afin d'élire le successeur de M. Olivier Heckenroth à la Présidence du Conseil. Il a, à l'unanimité, désigné M. Nils Christian Bergene, membre indépendant, comme Président du Conseil. Ce dernier reste Président du Comité des Comptes et des Risques et membre du Comité des Rémunérations et des Nominations. Le Conseil de Surveillance a également désigné M. Marc-Olivier Laurent, membre indépendant, en qualité de vice-Président.

De nationalité norvégienne, diplômé de Sciences Po Paris et de l'Insead, Nils Christian Bergene a débuté sa carrière en 1979 chez BRS à Paris en tant que courtier d'affrètement maritime avant de rejoindre la Norvège et de diriger pendant huit ans diverses sociétés maritimes au sein du groupe industriel Kvaerner. Depuis 1993, il opère en tant que courtier d'affrètement maritime indépendant au sein de la société Nitrogas, qu'il a cofondée. Nitrogas est spécialisée dans le commerce et le transport de gaz naturel liquéfié (GNL), de gaz de pétrole liquéfié (GPL) et d'ammoniaque pour des grands groupes internationaux.

Marc-Olivier Laurent est diplômé d'HEC et titulaire d'un doctorat en anthropologie sociale africaine de l'Université Paris Sorbonne. Entre 1978 et 1984, il a été responsable des investissements à l'Institut de développement industriel (IDI). Il a dirigé de 1984 à 1993 la division M&A, Corporate Finance and Equity du Crédit Commercial de France. Il a rejoint Rothschild & Co en 1993 en tant que Managing Director, puis Partner. Jusqu'en 2022, il a été Managing Partner de Rothschild & Co Gestion et Executive Chairman de Rothschild & Co Merchant Banking. Il est actuellement Président du Conseil de Surveillance de Rothschild & Co et Managing Partner du fonds Five Arrows Long Term.