Rubis : Leroy Merlin retient Photosol pour alimenter ses sites français en électricité verte

(Boursier.com) — Leroy Merlin et Photosol, filiale du groupe Rubis spécialisé dans la production d'énergie photovoltaïque, ont signé un contrat d'approvisionnement en électricité (corporate PPA).

Deux installations solaires situées en région Nouvelle Aquitaine seront construites pour un volume moyen annuel de 45 GWh d'électricité verte. La construction de ces installations sur les communes de Bellac (Haute-Vienne) et Mainzac (Charente) débutera au second semestre 2023 avec une mise en service prévue un an après.

Ce contrat avec Leroy Merlin est signé pour une durée de 20 ans, pendant lesquels la totalité de l'électricité produite ainsi que les garanties d'origine et de capacité seront cédées à Leroy Merlin. Ce corporate PPA couvrira à terme 17 % de la consommation annuelle du leader de l'amélioration de l'habitat en France.

Grâce à son savoir-faire en matière d'agrivoltaïsme, Photosol a conçu ces deux projets pour garantir le maintien et le développement d'une activité agricole sous les panneaux. Ainsi, ils permettront aux agriculteurs de diversifier leurs activités sans impacter la qualité et le rendement des terres. Ces parcs seront détenus à 100 % par la société Rubis Photosol qui assurera la maintenance et l'exploitation des 38 MWc installés.