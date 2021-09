Rubis : le résultat net monte à 132 ME

(Boursier.com) — Chez Rubis, les ventes sur le S1 sont stables à 2.051 ME.

Le résultat opérationnel courant est de 188 ME, +10% vs S1 2020, mais -12% vs S1 2019 notamment dû aux restrictions Covid en cours.

Le résultat net ajusté des éléments non récurrents et excluant Rubis Terminal est de 132 ME, en hausse de +33% sur le S1 2020 mais à -11% vs S1 2019.

La capacité d'autofinancement atteint 238 ME, +21% vs S1 2020 et 8% au-dessus du niveau pré-Covid S1 2019.

La dette financière nette est de 398 ME ce qui correspond à 0,8 fois l'Ebitda.