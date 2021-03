Rubis : le résultat net concède 9%

(Boursier.com) — Le résultat opérationnel courant de Rubis sur l'année écoulée est en retrait de 11% à 366 ME vs. 412 ME.

Le résultat net s'inscrit en baisse de 9% à 280 ME.

La situation financière en fin d'exercice est solide, avec un ratio d'endettement net rapporté au résultat brut d'exploitation inférieur à 0,4, amenant Rubis à mettre en oeuvre un plan de rachat d'actions pour annulation à hauteur de 250 ME maximum, en vue d'accroître la valeur intrinsèque du titre Rubis tout en préservant sa capacité d'action en matière d'acquisitions.

La solidité du modèle d'affaires permet de porter le dividende unitaire versé au titre de 2020 à 1,80 Euro soit une hausse de 3%, ce montant sera soumis à l'approbation des actionnaires lors de l'Assemblée Générale du 10 juin 2021.