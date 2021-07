Rubis : lancement d'une deuxième tranche de rachat d'actions en vue d'une réduction du capital

Rubis : lancement d'une deuxième tranche de rachat d'actions en vue d'une réduction du capital









(Boursier.com) — Rubis annonce la poursuite du programme de rachat d'actions en vue d'une réduction du capital qui a été lancé le 6 janvier 2021, puis suspendu provisoirement le 8 avril 2021, et qui prendra fin au plus tard le 31 mai 2022.

Le Collège de la Gérance a décidé qu'une deuxième tranche de rachat d'actions serait ainsi lancée ce jour pour une durée maximale de quatre mois (soit au plus tard jusqu'au 11 novembre 2021) et effectuée par un prestataire de services d'investissement indépendant.

Un montant maximal de 60 millions d'euros sera affecté à cette deuxième tranche qui portera sur un nombre maximal de 1,5 millions d'actions.

Pour mémoire, le montant maximal alloué à la totalité de ce programme de rachat d'actions en vue d'une réduction du capital est, selon l'autorisation donnée par l'Assemblée Générale Mixte du 9 décembre 2020, de 250 millions d'euros. 104 millions d'euros ont déjà été utilisés pour le rachat des 2.634.083 actions effectué entre le 6 janvier et le 8 avril 2021 dans le cadre de ce programme.

L'ensemble des informations relatives à ce programme de rachat d'actions est disponible sur le site internet de la société.