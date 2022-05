Rubis : forte hausse des revenus à fin mars

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires sur le T1 de Rubis s'établit à 1.473 ME, en hausse de 49%, principalement impacté par la hausse des cotations du pétrole, mais aussi porté par la forte croissance des volumes.

La répartition des ventes par segment et par zone géographique est présentée ci-dessous. On rappellera que Rubis, en tant que distributeur, répercute sur le prix de vente la hausse du coût d'approvisionnement.

En conséquence, les paramètres pertinents de la croissance de l'activité et des résultats sont les volumes et les marges unitaires plutôt que le chiffre d'affaires.

Le début de l'exercice 2022 fait preuve d'un bon développement des volumes et des résultats. Rubis se dit confiant sur sa capacité à délivrer de la croissance à moyen/long terme grâce aux leviers que constituent sa présence dans des zones géographiques à fort développement démographique et à forte demande d'énergie, l'amélioration de son positionnement en Afrique de l'Est et les perspectives du secteur bitume, porté à long terme par la forte demande d'infrastructures.