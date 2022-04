Rubis finalise l'acquisition de Photosol

(Boursier.com) — Rubis a finalisé l'acquisition de 80% de Photosol (France), l'un des leaders indépendants de l'énergie photovoltaïque en France. Cette acquisition constitue le socle du développement des activités du Groupe dans les énergies renouvelables, aux côtés de ses activités historiques de distribution d'énergie via la filiale Rubis Énergie (Distribution et Support & Services) et de stockage de produits liquides via la JV Rubis Terminal. Cette nouvelle branche d'activité devrait bénéficier de la forte présence de Photosol en France et du positionnement de Rubis à l'international.

Photosol est un des premiers développeurs et producteurs indépendants d'électricité renouvelable en France avec une capacité de 330 MW en exploitation, 145 MW en construction, un pipeline de projets de plus de 3 GW à fin mars 2022 et plus de 80 collaborateurs. Conservant une participation de 20%, les fondateurs et dirigeants de Photosol restent engagés dans le développement de l'entreprise et poursuivent l'objectif de porter la capacité installée à 1 GW d'ici 2025 et 2,5 GW d'ici 2030, assurant une croissance annuelle composée du RBE1 de 40% sur la période 2022-2025.

Le paiement s'effectue en numéraire à hauteur de 385 millions d'euros pour une participation de 80%, avec une consolidation à 100% de la dette nette de Photosol de 362 ME, et un impact total sur la dette financière nette consolidée de Rubis de 747 ME proforma 2021.

Cette acquisition est entièrement financée par endettement, conduisant ainsi à un ratio dette nette/RBE proforma inférieur à 2,5x.

A court terme, l'acquisition n'aura pas d'impact significatif sur le bénéfice par action (BPA), mais le RBE et la contribution aux bénéfices de Photosol s'accélèreront à moyen et long terme.

Avec cette acquisition, le Groupe Rubis confirme à nouveau sa stratégie d'investissement pour soutenir la croissance organique et externe de l'ensemble de ses activités.

Stratégie de distribution confirmée

Rubis confirme une politique de dividende stable avec un ratio de distribution supérieur à 60%, et une croissance du dividende à moyen et long terme en ligne avec l'évolution du BPA.