Rubis : du renfort

(Boursier.com) — Anna Patrice a rejoint ce lundi 4 janvier le groupe Rubis en tant que Directrice des Relations Investisseurs.

Avant cela, elle dirigeait l'équipe de recherche actions Mid Cap chez Berenberg Bank à Londres avec une expérience de plus de 10 ans dans cette spécialité et auparavant dans le département fusions-acquisitions chez BNP Paribas. Anna Patrice est diplômée en droit de l'Université d'État de Moscou et du MBA-HEC, Paris.