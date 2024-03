Rubis : du changement au Comité de Direction

(Boursier.com) — Rubis annonce une série de changements et nominations à son Comité de Direction. Ces évolutions sont à effet immédiat.

Ainsi, Bruno Krief est nommé Directeur Général Délégué en charge de la Stratégie et des M&A. Bruno Krief est un acteur clé du développement de l'entreprise depuis la création du Groupe, et continuera à apporter son expérience en se concentrant sur les M&A et la stratégie.

Marc Jacquot est nommé Directeur Financier du Groupe au sein du Comité de Direction Groupe et succède à Bruno Krief. Marc Jacquot compte 20 années d'expérience dans la finance. Il a notamment occupé la fonction de Directeur Financier de la JV Rubis Terminal depuis la création de la JV avec I Squared Capital en 2020.

Sophie Pierson rejoint le Comité de Direction Groupe. Elle a travaillé pour TotalEnergies pendant 10 ans, où elle a occupé divers postes dans les services juridique, éthique, droits de l'homme, conformité et responsabilité sociale, et où elle a développé une solide expérience du rôle des entreprises durables, associée à une expertise juridique de pointe. Sophie Pierson a rejoint Rubis SCA il y a 6 ans et a créé le service RSE & Conformité du Groupe.