Rubis dévisse. Mise au point du groupe !

(Boursier.com) — Rubis corrige de 7,8% à 25 euros environ dans un marché chahuté ce jeudi. Suite à la publication d'articles de presse concernant Rubis au Kenya, le groupe a apporté des précisions sur la situation de sa filiale "afin de rassurer toutes les parties concernées". Le marché au Kenya est régulé à la fois en termes d'approvisionnement et en termes de régulation des prix pour les consommateurs, explique le groupe. L'approvisionnement du marché pétrolier est centralisé pour l'ensemble des opérateurs, lesquels dépendent d'une logistique d'importation commune, ajoute Rubis. "En ce qui concerne la régulation des prix, il existe une structure fixant les prix en stations-service, revue chaque 15 du mois. Face à l'augmentation forte et rapide du prix des produits pétroliers au niveau international, le gouvernement kenyan a décidé de limiter les prix de vente dans les stations-service et de subventionner le différentiel de prix aux distributeurs d'essence", détaille encore le spécialiste de l'aval pétrolier et chimique.

Compte tenu de l'augmentation du montant de ces subventions et de leur reversement avec des délais rallongés aux distributeurs, la dynamique de l'offre et de la demande a conduit à des ruptures de stocks de plus en plus importantes en particulier dans les stations des distributeurs indépendants kenyans, renforçant la pression sur les distributeurs internationaux comme Rubis, s'explique encore l'opérateur. Dans ces circonstances exceptionnelles, "la filiale de Rubis au Kenya fait ses meilleurs efforts pour approvisionner le marché et fait preuve de toute la transparence requise par rapport aux Autorités. En aucun cas Rubis n'a augmenté ses ventes à l'export au détriment de la fluidité du marché Kenyan".

La situation actuelle "ne remet pas en cause" les objectifs de développement de Rubis dans ce pays. Il est rappelé que Rubis est présent au Kenya et en Afrique de l'Est depuis 2019 suite à l'acquisition de KenolKobil et que l'Afrique de l'Est contribue à hauteur de 7% du ROC de l'année 2021. Jean-Christian Bergeron, Directeur Général des affiliées d'Afrique de l'Est, a mis en oeuvre la feuille de route visant à développer la présence de Rubis dans cette région. Cette feuille de route inclus la modernisation et la mise aux couleurs Rubis de l'ensemble du réseau de stations-service, ainsi qu'une priorité sur le développement des 'non fuel revenues' et la mise en conformité des standards HSE du groupe. A ce jour, l'avancement de ce programme est "en ligne avec les prévisions du groupe avec déjà plus de 200 stations mises aux couleurs, dont 140 au Kenya" - sur un total de près de 400 stations en Afrique de l'Est.

"Pour information, le CEO de Rubis Energy Kenya a rejoint le siège à Paris pour faire un point complet sur la situation de la filiale", conclut Rubis.