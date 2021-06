Rubis devient le 2e actionnaire de HDF Energy

(Boursier.com) — Rubis investit dans les énergies renouvelables à l'occasion de l'introduction en bourse de HDF Energy, pionnier mondial de l'hydrogène-électricité.

Dans le cadre de cette opération, Rubis a obtenu 2,5 millions de titres à un prix de souscription de 31,05 euros, soit un investissement d'un montant total de 78,6 millions d'euros.

Rubis détient ainsi désormais 18,5% du capital social et des droits de vote de HDF Energy, sur une base non diluée (détention ramenée à 17% sur une base diluée), et devient le 2e actionnaire.

Cet investissement s'inscrit dans le contexte d'un partenariat stratégique pour Rubis...

La société bénéficiera, pour une durée de 5 ans, d'une priorité pour investir majoritairement dans les projets que HDF Energy envisage de développer en Afrique/océan Indien, dans les Caraïbes et en Europe, lui permettant de se positionner en investisseur direct majoritaire dans les projets de production d'électricité renouvelable. L'objectif est d'atteindre un Taux de Rendement Interne (TRI) à deux chiffres sur les fonds propres investis. En dehors de ces zones, Rubis aura la possibilité d'investir sans exiger d'être majoritaire dans un projet spécifique.

Par ailleurs, Rubis mettra à disposition de HDF Energy toute connaissance du contexte local et un soutien technique, logistique, administratif et juridique pour les projets développés dans les pays où Rubis est présent et dans lesquels il aura investi.

Enfin, Rubis SCA devient administrateur de HDF Energy et la société Rubis Energie devient censeur.