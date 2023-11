Rubis : confirmation des objectifs

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires du Groupe Rubis pour le T3 2023 est ressorti à 1.596 ME, en baisse de 22% par rapport au T3 2022, dans un contexte de repli des prix du pétrole par rapport à la même période de l'exercice précédent (-8%).

Le groupe confirme ses objectifs pour l'exercice 2023.

Le 7 novembre 2023, Clarisse Gobin-Swiecznik, Gérante, a commenté : "La performance opérationnelle de Rubis a été particulièrement dynamique au troisième trimestre, comme en témoignent la hausse de 7 % des volumes distribués par l'activité Retail & Marketing, de même que la croissance continue de notre portefeuille de projets sécurisés dans la branche Production d'électricité renouvelable. Je suis très fière de nos avancées et je souhaite féliciter l'ensemble des collaborateurs pour le talent et la détermination dont ils font preuve au quotidien pour atteindre ces très bons résultats. Parmi les nombreuses réalisations du trimestre, nous avons lancé la construction de notre plus grand projet solaire en France, après avoir remporté un volume de projets de plus de 250 MWc auprès de la CRE. Ce projet phare marque une étape décisive dans le développement de notre branche renouvelable en Europe. Nous avons une grande confiance en notre capacité à atteindre nos objectifs 2030 pour cette branche, parmi lesquels 3,5 GWc d'actifs en exploitation, et nous réaffirmons que nous atteindrons un EBITDA Groupe compris entre 690 MEUR et 730 MEUR en 2023 tout en augmentant notre dividende par rapport à l'exercice précédent."