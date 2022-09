Rubis : brille après un solide début d'exercice

(Boursier.com) — Rubis pointe dans les premières positions du palmarès à l'ouverture du marché parisien, à la faveur d'un gain de plus de 3,5% à 24 euros. Il faut dire que le groupe spécialisé dans l'aval pétrolier et chimique a réalisé une très belle première partie d'exercice avec un résultat opérationnel courant en hausse de 30% à 244 ME, dépassant le niveau record du S1 2019, pré-Covid.

Rubis précise que si toutes les régions ont affiché une évolution positive, la région des Caraïbes a été le principal moteur de croissance grâce à une forte reprise après la crise Covid et à une base de comparaison favorable. Pour l'ensemble de l'année 2022, bien que la base de comparaison soit en voie de normalisation et malgré les incertitudes du macro-environnement, le groupe est confiant dans sa capacité à générer une bonne croissance de ses résultats.

Portzamparc parle d'une excellente performance semestrielle, sur l'ensemble des segments. En première approche, ses prévisions annuelles sont relevées de 4% sur l'EBITDA à 595ME, de 8% sur le ROC à 435ME et de 8% sur le RNPG à 316ME. Ces prévisions et son objectif de cours seront ajustés après une réunion avec le management ce matin. Avec un PE historiquement faible à 7,6x2022e, le titre semble clairement sous-valorisé, selon le courtier.