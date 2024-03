Rubis : brille !

(Boursier.com) — Rubis se distingue en début de séance, en hausse de 3,3% à 26,1 euros. Le groupe a dévoilé des comptes 2023 en forte progression et annoncé une hausse de son dividende. Pour 2024, le Groupe prévoit une normalisation dans la région des Caraïbes dans la Distribution d'énergies, après une croissance exceptionnelle en 2023. L'Europe et l'Afrique devraient maintenir la dynamique positive de 2023. La Production d'électricité renouvelable continuera à se développer conformément aux plans. En conséquence, l'EBITDA du Groupe devrait atteindre 725 à 775 ME. Le résultat net part du Groupe devrait rester stable malgré la première application de la Global Minimum Tax, dont l'impact est estimé entre 20 et 25 ME.

Portzamparc évoque une publication solide et estime que le consensus devrait être revu en hausse. Le broker relève son objectif de 36 à 36,7 euros et reste à 'acheter'. La valorisation reste très faible avec un rendement de 8%, souligne la maison de bourse. De son côté, Gilbert Dupont passe à l''achat' en visant 31,5 euros.