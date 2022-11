Rubis : bonne progression de la marge brute au T3

(Boursier.com) — Le groupe Rubis a enregistré au troisième trimestre 2022 un chiffre d'affaires de 2.042 ME, en hausse de 70 % par rapport à l'année précédente, en raison de la hausse des prix du pétrole (+80%). Rubis, en tant que distributeur, répercute en effet sur le prix de vente la hausse du coût d'approvisionnement. En conséquence, les critères pertinents de la croissance de l'activité et des résultats sont les volumes et les marges unitaires plutôt que le chiffre d'affaires.

L'activité Distribution (85 % du chiffre d'affaires consolidé) a connu une croissance des volumes de + 1 % (hors Haïti et aviation en Afrique de l'Est) au troisième trimestre 2022 et un excellent développement des marges unitaires, menant à une augmentation de 16% de la marge brute (+17% sur 9 mois). Toutefois, les volumes publiés enregistrent une légère baisse de 3 % au troisième trimestre 2022 (+3% sur 9 mois).

" Le troisième trimestre 2022 a vu à nouveau d'excellentes performances dans la région des Caraïbes en termes de volumes et de marge brute. Cette région est restée l'un des principaux moteurs de la croissance des résultats du Groupe, parallèlement à l'amélioration des opérations en Afrique de l'Est ", explique Rubis. Pour l'exercice 2022, malgré la normalisation de la base de comparaison et un macro-environnement incertain, le groupe reste confiant dans sa capacité à générer une bonne croissance de ses résultats.