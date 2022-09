Rubis : belle croissance des résultats semestriels

(Boursier.com) — Le groupe Rubisa enregistré au semestre 2022 une augmentation sur un an de 30% de son résultat opérationnel courant à 244 ME, dépassant le niveau record du S1 2019, pré-Covid. Toutes les activités ont enregistré de solides performances : la Distribution enregistre une croissance du ROC de 26% à 184 ME, le Support & Services est en hausse de 22% à 75 ME et la première contribution positive de Photosol s'élève à 1 ME sur trois mois, d'avril à juin 2022. La JV Rubis Terminal a poursuivi sa croissance régulière avec + 3% de recettes de stockage et + 4% de RBE ajusté au S1 2022 vs S1 2021.

Les résultats du S1 2022 comportent plusieurs éléments non récurrents, tant positifs que négatifs, principalement dus à l'acquisition de Photosol (- 8 ME après impôts) et à la cession du dépôt turc de la JV Rubis Terminal (+11 ME après impôts). Ajusté des éléments non récurrents et de l'IFRS 2, le résultat net ajusté s'établit à 169 ME, soit +17% en glissement annuel et en avance sur le record pré-Covid S1 2019 (+10% hors Rubis Terminal).

La branche Distribution (70% du ROC) regroupe l'ensemble des activités de distribution de carburants (réseaux de stations-service), gaz liquéfiés, bitume, fioul commercial, aviation, marine, lubrifiants, réalisées sur trois zones géographiques : Europe, Caraïbes et Afrique. Les volumes sont en hausse de 7% par rapport au S1 2021 avec un excellent développement en Afrique de l'Est (programme d'investissements sur le réseau des stations-service), une aviation dynamique portée par le tourisme et la fin des mesures de restrictions liées à la Covid.

Rubis précise que si toutes les régions ont affiché une évolution positive, la région des Caraïbes a été le principal moteur de croissance grâce à une forte reprise après la crise Covid et à une base de comparaison favorable. Pour l'ensemble de l'année 2022, bien que la base de comparaison soit en voie de normalisation et malgré les incertitudes du macro-environnement, le groupe est confiant dans sa capacité à générer une bonne croissance de ses résultats.