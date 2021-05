Rubis : -5%

Rubis : -5%









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Rubis accuse le coup, en repli de plus de 5% à 37,85 euros, alors que le chiffre d'affaires du groupe sur le premier trimestre est ressorti à 987 ME, en repli de 24%.

Dans la distribution de carburants, le premier trimestre 2021 s'est présenté dans le prolongement du quatrième trimestre 2020, avec la poursuite des restrictions à la mobilité provoquant l'atonie des secteurs tourisme et aviation à l'échelle mondiale.

Les volumes distribués sont en retrait de 6%...

Portzamparc parle malgré tout d'une "publication rassurante, tant sur les volumes que sur les marges". Le scénario annuel de l'analyste est confirmé et le M&A pourrait animer le titre, Rubis disposant d'environ 1 milliard de capacité d'acquisition pour réaliser des opérations tant en Distribution qu'au sein de la JV Rubis Terminal... De quoi viser un cours de 52,30 euros en restant à l'achat sur le dossier.