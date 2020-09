Royal Dutch Shell : va supprimer jusqu'à 9.000 emplois

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La transformation accélérée du secteur pétrolier se poursuit. Dernier exemple en date, Royal Dutch Shell. Le géant anglo-néerlandais, qui avait déjà annoncé il y a quelques semaines la première réduction de son dividende depuis 80 ans, va supprimer jusqu'à 9.000 emplois, soit plus de 10% de ses effectifs, dans le cadre de son plan stratégique visant à devenir un groupe à faible émission de CO2. Shell, qui comptait 83.000 employés à la fin de l'année passée, précise que cette réorganisation entraînera des économies annuelles supplémentaires d'environ 2 à 2,5 milliards de dollars d'ici 2022, au-delà des réductions de coûts de 3 à 4 Mds$ annoncées plus tôt.

"Nous avons examiné de près la façon dont nous sommes organisés et nous pensons que, dans de nombreux endroits, nous avons trop de couches dans l'entreprise... Nous devons être une organisation plus simple, plus rationnelle et plus compétitive", a déclaré le patron de Shell, Ben van Beurden.

La firme a par ailleurs indiqué que sa production de pétrole et de gaz devrait chuter fortement au troisième trimestre pour atteindre environ 3,05 millions de barils d'équivalent pétrole par jour en raison de la pandémie de coronavirus et des ouragans qui ont forcé la fermeture de plusieurs plateformes offshore. Shell a également mis en garde contre une forte baisse de ses ventes de produits pétroliers au troisième trimestre ainsi que sur un net repli de ses marges de raffinage sur la période.

Le groupe a enregistré près de 16,8 Mds$ de charges de dépréciation au deuxième trimestre après avoir fortement réduit ses perspectives concernant les prix du pétrole et du gaz à la suite de la pandémie.