Royal Dutch Shell : éclaircie en vue

(Boursier.com) — Royal Dutch Shell remonte de 1,3% à 13,55 euros ce mercredi, aidé par la plus grande fermeté du baril de pétrole depuis lundi, de retour au-dessus des 44$ le brent, alors que les marchés comptent sur l'arrivée d'un vaccin début 2021 pour venir à bout de l'épidémie de coronavirus... De quoi relancer la machine économique et la demande d'or noir à partir du T2 2021. Rappelons que le géant anglo-néerlandais, qui avait déjà annoncé il y a quelques semaines une réduction de son dividende va supprimer jusqu'à 9.000 emplois, soit plus de 10% de ses effectifs, dans le cadre de son plan stratégique visant à devenir un groupe à faible émission de CO2.

Shell, qui comptait 83.000 employés à la fin de l'année dernière, a précisé que cette réorganisation entraînerait des économies annuelles supplémentaires d'environ 2 à 2,5 milliards de dollars d'ici 2022, au-delà des réductions de coûts de 3 à 4 Mds$ annoncées plus tôt.

Le groupe avait passé près de 16,8 Mds$ de charges de dépréciation au deuxième trimestre après avoir fortement réduit ses perspectives concernant les prix du pétrole et du gaz à la suite de la pandémie. Parmi les derniers avis de brokers, Berenberg est repassé de 'conserver' à 'acheter' avec un objectif de cours ajusté de 17 à 16 euros.