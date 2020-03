Roularta Media Group recentre ses activités

(Boursier.com) — Roularta Media Group (RMG) reprend les 50% de participation du groupe média français Bayard Presse dans Senior Publications, l'éditeur du mensuel Plus Magazine en Belgique. RMG renforce ainsi son portefeuille de marques avec Plus Magazine, une marque multimédia forte en Belgique, avec une communauté fidèle et croissante de lecteurs 50+ actifs (plus de 100.000 abonnés).

Dans le même temps, RMG se défait en Allemagne d'activités qui ne font pas partie de son coeur de métier. Roularta revend à son coactionnaire Bayard Presse ses 50% dans l'éditeur allemand de magazines pour enfants Sailer.

Acquisition de Plus Magazine

Depuis le lancement de Plus Magazine en 1986, RMG possédait déjà en tant que co-fondateur une participation de 50% dans Senior Publications. Cette transaction fait de RMG le seul actionnaire de Senior Publications.

Plus Magazine est un mensuel national s'adressant au public des 50+. Ce magazine est articulé autour de 5 piliers : Santé, Droit & Argent, Société, Loisirs et Lifestyle. Depuis 35 ans, il entend répondre aux questions des 50+, et publie de nombreux témoignages et solutions.

Plus Magazine affiche un tirage vendu de 117.000 exemplaires, dont 86% d'abonnements, et touche 538.000 lecteurs (source CIM) via sa version print et les canaux digitaux (entre autres plus.be) .

Cession en Allemagne à Bayard Presse

Le groupe se défait dans le même temps en Allemagne d'activités qui ne font pas partie de son coeur de métier.

RMG revend à son coactionnaire Bayard Presse ses 50% de parts dans l'éditeur allemand de magazines pour enfants 'Johann Michael Sailer Verlag Geschäftsführung GmbH' (Sailer), qui publie entre autres les titres Bimbo, Olli&Molli, Tierfreund,...

Quel impact financier ?

Roularta Media Group s'attend à ce que l'achat des 50% de Senior Publications et la vente des 50% de Sailer aient un impact positif sur l'Ebitda de 2020.

La moitié du résultat net de Sailer et de Senior Publications emmené dans l'Ebitda pour cette transaction est inférieur aux 100% de l'Ebitda de Senior Publications qui va être consolidé. En 2019, Senior Publications a réalisé un chiffre d'affaires et un Ebitda de respectivement 6,6 ME et 400 kE. L'actif immatériel généré par cette reprise sera amorti de la même manière que ce qui se fait pour les autres marques de Roularta.

La vente de Sailer a un impact financier limité sur le bilan consolidé étant donné que l'actif a déjà été en grande partie imputé en 2018.