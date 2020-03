Roularta affiche la prudence pour 2020

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Pour 2019, le chiffre d'affaires consolidé de Roularta affiche une hausse de 6,8% à 295,8 millions d'euros (277 ME à fin 2018).

L'Ebitda des entités entièrement consolidées s'élève à 20,5 ME (8,2 ME l'année précédente).

Le résultat net des coentreprises se monte à 2,5 ME (-1,8 ME en 2018).

La normalisation en 2019 fait suite à d'importantes réductions de valeur exceptionnelles en 2018, surtout dans les activités allemandes J.M. Sailer Verlag GmbH et Bayard Media GmbH & Co KG, dans lesquelles Roularta détient une participation de 50 % en 2019. Depuis janvier 2019 est appliquée la nouvelle norme IFRS 16 "Contrats de location", ce qui a un impact positif de 1,2 ME sur l'Ebitda dans les résultats 2019.

Cette année, l'EBIT ne contient aucune perte de réduction de valeur particulière contrairement à 2018, où une réduction de valeur exceptionnelle de 69,2 ME a été appliquée aux marques à durée de vie indéterminée. L'EBIT évolue ainsi de -65,5 ME en 2018 à 10 ME, soit 3,4% du chiffre d'affaires.

Le résultat net attribuable aux actionnaires de RMG atteint 10,9 ME, soit 0,87 euro par action.

Bilan consolidé

Le flux de trésorerie résultant des activités opérationnelles s'est hissé en 2019 à 29,6 ME grâce à une hausse de 12,3 ME de l'Ebitda (hors coentreprises), une baisse des charges d'intérêts payées (6,3 ME) et une baisse du fonds de roulement de 3 ME. Le flux de trésorerie relatif aux investissements termine l'exercice 2019 à -16,9 ME. Le flux de trésorerie lié aux activités de financement est de -7,3 ME (-167,7 ME en 2018). Au 31 décembre 2019, les fonds propres - part du Groupe affichent 227,8 ME (222,6 ME au 31 décembre 2018). La position de trésorerie financière nette consolidée, soit la trésorerie circulante moins dettes financières, s'élève à 95,9 ME (95,7 ME en 2018). Cette légère amélioration est due aux liquidités générées de 5,5 ME qui sont réduites en grande partie par les dettes financières figurant au bilan depuis 2019 suite au leasing IFRS 16, d'une valeur de 5 ME.

Dividende

Le Conseil d'administration proposera à l'Assemblée générale de distribuer pour l'ensemble de l'exercice 2019 un dividende brut de 0,50 euro par action, soit un rendement de 3,6%, compte tenu d'un cours de clôture de 14,05 euros par action au 31 décembre 2019.

Perspectives

Les perspectives quant aux revenus des abonnements en 2020 demeurent positives. Roularta parvient, à contre-courant de la tendance du marché, à convaincre davantage de personnes de la qualité de ses médias et de ses produits innovants. La baisse des ventes au numéro suit la tendance du marché et s'explique notamment par la fermeture de points de distribution presse , explique le groupe.