Rougier : un résultat net de 8 ME

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires 2022 de Rougier s'établit à 103 ME, en croissance de +54,9% par rapport à celui de 2021.

Cette progression des ventes s'appuie principalement sur la hausse de la production forestière au Gabon et au Congo, la progression des prix de vente sur l'ensemble des marchés, et le développement des ventes de négoce par Rougier Afrique International.

L'EBITDA, progresse de 46,7% et s'établit à 15,6 ME contre 10,6 ME en 2021. Cette évolution s'explique principalement par la forte croissance de l'activité malgré l'érosion du taux de marge brute du fait du développement de l'activité de négoce et de l'inflation des coûts variables dans un contexte de relative stabilité des coûts fixes.

Le résultat opérationnel courant s'élève à 5,5 ME, en progression de +68,1% par rapport à l'année précédente. Le taux de marge opérationnelle courante ressort ainsi à 5,3% du chiffre d'affaires, contre 4,9% en 2021.

Le résultat opérationnel s'élève à 9,5 ME, contre 9,8 ME l'an dernier. En 2021, le résultat opérationnel tenait compte de la plus-value réalisée sur la cession de l'usine d'Owendo en septembre 2021 pour 6,3 ME. En 2022, la révision de la valeur des actifs au 31 décembre 2022 a conduit, à reprendre 3,8 ME sur le niveau des dépréciations enregistrées par le passé sur les actifs du Gabon.

Le résultat net s'établit à 8 ME dont 5,8 ME part du Groupe.

Après prise en compte du résultat de l'exercice, les capitaux propres s'élèvent à 16 ME contre 7,9 ME au 31 décembre 2021.

Le bilan est également marqué par la poursuite de la réduction de l'endettement financier net consolidé, qui s'élève au 31 décembre 2022 à 9,1 ME et représente désormais 55,5% des fonds propres contre 143% un an plus tôt.

Malgré les incertitudes économiques actuelles, Rougier poursuit sa stratégie focalisée sur le développement de l'exploitation durable et certifiée de forêts naturelles au Gabon et en République du Congo ainsi que sur le développement de la commercialisation internationale de bois tropicaux africains sur des marchés internationaux exigeants en termes de responsabilité environnementale.

Cette stratégie lui permet de soutenir la croissance de ses activités rentables dans un contexte commercial favorable en 2023 aux matières premières, et en particulier au bois certifié.