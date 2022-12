Rougier : retour d'Assemblée générale

(Boursier.com) — L 'Assemblée générale mixte de Rougier SA, présidée par Francis Rougier (Président Directeur Général) s'est tenue le jeudi 22 décembre.

L'Assemblée générale a approuvé les comptes sociaux et consolidés des exercices 2020 et 2021.

Elle a également renouvelé les mandats de Francis Rougier et Jacques Rougier, et nommé MM. Victor Auguin- Rougier, Romain Rougier, Edgard Revol et Bastien Ballouhey en qualité d'administrateurs. Leur parfaite connaissance des enjeux de l'entreprise et de ses marchés permettra d'enrichir les compétences du Conseil d'administration et de renforcer la stratégie de développement de la société.

Les actionnaires de la société ont adopté les autres résolutions, qui comprenaient notamment les modifications concernant les articles XVII, XVIII et XIX des statuts à savoir :

- l'élévation de la limite d'âge prévue pour l'exercice des fonctions de Directeur général

- la suppression de la référence aux Commissaires aux comptes suppléants,

- la suppression de la condition de nationalité pour l'exercice du droit de vote double attaché aux actions nominatives

- la modification de la répartition du droit entre usufruitier et nu-propriétaire en cas de démembrement de propriété des actions.