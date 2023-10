Rougier : résultat opérationnel bien orienté au premier semestre

(Boursier.com) — Le groupe Rougier a présenté un chiffre d'affaires semestriel de 50,1 ME, soit un niveau comparable au premier semestre 2022 qui était en croissance de +79% par rapport à l'année précédente.

Cette évolution des ventes reflète principalement la hausse de la production forestière en volume au Gabon (+2% par rapport à l'année précédente) et au Congo (+72% par rapport à l'année précédente), l'augmentation significative de l'activité industrielle au Congo et la bonne tenue des ventes de négoce par Rougier Afrique International. Ces éléments ont permis de compenser la tendance à la baisse des prix de vente depuis le début de l'exercice.

L'EBITDA (résultat opérationnel courant avant dotations aux amortissements et aux provisions), s'établit à 8,4 ME, soit 16,8% du chiffre d'affaires semestriel 2023 contre 15,1% du chiffre d'affaires annuel 2022. Cette évolution s'explique principalement par l'amélioration du taux de marge brute et la maîtrise des coûts variables (énergie et transport notamment) dans un contexte de stabilité des coûts fixes.

Après prise en compte des amortissements et provisions, le résultat opérationnel courant s'élève à 2,9 ME, et représente 5,8% du chiffre d'affaires semestriel, contre 5,3% pour l'ensemble de l'exercice 2022.

Le résultat opérationnel s'élève à 3 ME, soit 5,9% du chiffre d'affaires semestriel, contre 9,2% pour l'ensemble de l'exercice 2022. Mais en 2022, le résultat opérationnel de l'exercice tenait compte d'une reprise de dépréciations sur les actifs du Gabon pour un montant de 3,8 ME. Le résultat net semestriel s'établit à 2,2 ME (1,5 ME part du Groupe).

Rougier parle d'un contexte commercial en ralentissement sur ce deuxième semestre 2023 alors que la situation politique actuelle au Gabon crée un climat d'attente dans les affaires.