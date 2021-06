Rougier poursuit son désengagement des activités de transformation au Gabon

(Boursier.com) — Dans le cadre de la mise en oeuvre de son recentrage stratégique, Rougier annonce le désengagement de la société Rougier Gabon de son activité industrielle de fabrication de contreplaqués sise à Owendo (Gabon). A l'issue de négociations avec un groupe d'industriels européens, une promesse de cession de l'usine d'Owendo a été conclue. Elle se fera au plus tard le 31 décembre 2021, après versement d'un acompte acquis en cas de non-réalisation.

Rougier s'est également entendu sur la mise en concession de l'usine d'Owendo. Elle est effective depuis la fin mai 2021 auprès de l'acquéreur. Elle s'effectue en contrepartie d'une redevance mensuelle jusqu'à la date de cession effective.

Enfin, Rougier Gabon a signé un contrat d'approvisionnement pluriannuel de grumes d'okoumé certifiées FSC.

Concomitamment, face aux besoins globaux du marché gabonais, Rougier Gabon augmentera au 2e semestre le niveau de sa production forestière certifiée FSC.

Rougier, via sa filiale Rougier Afrique International, continue à commercialiser en Europe des contreplaqués okoumés certifiés en provenance d'un partenaire industriel installé au Gabon et avec lequel sont contractualisés en exclusivité des accords pluriannuels d'approvisionnement en grumes certifiées FSC, ainsi que des partenariats commerciaux et techniques.