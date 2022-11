Rougier : les comptes se redressent

(Boursier.com) — Au cours de ces deux exercices, dans le cadre du plan de sauvegarde de Rougier SA et du plan de redressement de Rougier Afrique International homologués par le Tribunal de Commerce de Poitiers le 26 février 2019, Rougier a sollicité et obtenu en janvier 2021 une prolongation de 2 ans de ses plans de continuation dans le cadre de la promulgation des ordonnances liées à la pandémie de Covid 19.

En 2020, l'activité a été fortement impactée par ce contexte de crise sanitaire. La fermeture des frontières et les restrictions gouvernementales dans les différents pays ont conduit à une chute de la demande sur les marchés des bois tropicaux. Cette situation a eu pour conséquence de suspendre les livraisons de contrats pendant plusieurs semaines et d'arrêter les prises de nouvelles commandes jusqu'en fin de l'année 2020. Ceci s'est traduit par une réduction des activités et une dégradation de la rentabilité opérationnelle.

En 2021, l'activité a montré des signes encourageants de redressement, portés par le recentrage stratégique de Rougier.

Net redressement des résultats en 2021

Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe s'est établi en 2021 à 66,5 ME, en progression de +53,2% par rapport à 2020.

Le résultat opérationnel ressort bénéficiaire de 9,7 ME en 2021 (-10,4 ME en 2020). Il tient également compte de produits opérationnels non courants constitués principalement de la plus-value de cession de l'Usine d'Owendo au Gabon.

Le résultat net est positif de 8,3 ME en 2021 (-11,8 ME en 2020). En part du Groupe, le résultat net atteint 5,5 ME en 2021 (-7,4 ME en 2020).

Compte tenu du résultat de l'exercice, les fonds propres consolidés s'établissent au 31 décembre 2021 à 7,9 ME (-0,3 ME au 31 décembre 2020).

L'endettement financier net poursuit sa diminution et s'établit au 31 décembre 2021 à 11,4 ME, y compris le compte courant bloqué de l'associé minoritaire de Rougier Afrique International (6,5 ME).

2022 : consolidation de la rentabilité

Rougier a poursuivi la mise en oeuvre de sa stratégie qui lui permet de soutenir la croissance de ses activités rentables dans un contexte commercial favorable en 2022 aux matières premières, et en particulier au bois certifié.

A la fin du 1er semestre 2022, le chiffre d'affaires consolidé atteint 50,2 ME et est en hausse de 79% par rapport au 1er semestre 2021. Cette forte progression des ventes depuis le début de l'exercice est la conjonction de deux effets principaux : la hausse soutenue des volumes dans toutes les activités du Groupe ; et l'amélioration des prix de vente sur l'ensemble des marchés.

Malgré les incertitudes qui pèsent sur le second semestre 2022 en raison de la guerre en Ukraine et de ses conséquences sur l'économie mondiale, Rougier est confiant dans sa capacité à accroître fortement son chiffre d'affaires et à améliorer sa rentabilité sur l'ensemble de l'exercice 2022.