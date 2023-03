Rougier : bientôt le retour de la cotation ! 5 ans après

(Boursier.com) — Rougier a demandé à Euronext la reprise de la cotation de ses actions à compter du lundi 13 mars à l'ouverture des marchés.

Le cours avait été suspendu le 27 février 2018 à la demande de la société, puis maintenu suspendu à la suite de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde de Rougier SA et d'une procédure de redressement judiciaire de Rougier Afrique International le 12 mars 2018 sous le contrôle du Tribunal de Commerce de Poitiers.

Par jugement du Tribunal de Commerce de Poitiers le 26 février 2019, un plan de continuation a été accordé à Rougier SA ainsi qu'à Rougier Afrique International d'une durée respective de 4 et 5 ans pour l'apurement de leurs créances. La promulgation des ordonnances liées à la pandémie de Covid 19, a dispensé Rougier Afrique International et Rougier SA de tout décaissement à ce titre pour les exercices 2020 et 2021 et porté les échéances du plan de remboursement pour Rougier SA en février 2025 et pour Rougier Afrique International en février 2026. "Ces plans de continuation ont en outre permis de redresser la situation économique de ROUGIER afin d'aborder sous le meilleur angle une nouvelle phase de son développement", explique la société, qui ajoute avoir adapté sa structure opérationnelle et financière aux besoins de ses activités les plus rentables, et s'est recentré en concentrant son développement sur la gestion responsable et certifiée de forêts naturelles au Gabon et en République du Congo, ainsi que sur la commercialisation internationale de bois africains responsables.

Rougier souligne que sa structure financière s'est sensiblement améliorée au cours des derniers exercices avec des fonds propres positifs de 7,9 MEUR au 31 décembre 2021.

Le chiffre d'affaires consolidé 2022 (non audité) ressort à 102,6 MEUR, en croissance de +54% par rapport à celui de 2021 et de +136% par rapport à celui de 2020. Cette forte progression des ventes s'appuie sur la hausse des volumes dans toutes les activités du Groupe et sur la progression des prix de vente sur l'ensemble des marchés.

Les résultats annuels 2022 seront communiqués le 28 avril.