Rothschild et Co : versera le dividende... plus tard

(Boursier.com) — Rothschild et Co évoque beaucoup d'incertitude quant à l'impact de la crise sur ses résultats financiers de 2020 : "il est clair que cet impact sera significativement négatif par rapport à 2019."

Le Groupe rappelle qu'il bénéficie d'un bilan solide avec un ratio de solvabilité de 19% et un niveau de liquidité important. "Nous sommes confiants sur le fait que la performance devrait significativement s'améliorer dès que les marchés commenceront à revenir à une situation plus normale", commente Rothschild et Co.

Suite à l'annonce de la Banque Centrale Européenne du 27 mars recommandant la suspension des paiements de dividendes ou des engagements de verser des dividendes pour tous les établissements de crédit et assimilés européens jusqu'au 1er octobre 2020, le Conseil de gérance a décidé qu'aucune proposition d'approbation du dividende ne sera proposée à l'Assemblée générale des actionnaires du 14 mai prochain au titre de l'année clôturant le 31 décembre 2019. Toutefois, le Conseil de gérance a l'intention de verser le dividende précédemment annoncé de 0,85 Euros par action "quand cela sera approprié".