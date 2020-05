Rothschild et Co : les revenus trimestriels reculent de 6%

Crédit photo © Rothschild

(Boursier.com) — Rothschild et Co se félicite d'un "fort démarrage en 2020", mais hélas "impacté en mars par le COVID-19"... A 416,4 ME, les revenus du groupe reculent de 6%, contre 443,9 ME un an plus tôt.

Dans le Conseil financier, les revenus sont en baisse de 8% à 269,1 millions d'euros. Dans la Banque privée et la gestion d'actifs les revenus records pour un 1er trimestre, ressortent en hausse de 10% à 130,8 millions d'euros. Pour le Capital-investissement et la dette privée les revenus diminuent de 14% à 20,7 millions d'euros.

"Il est clair que cet impact sera significativement négatif pour le Groupe par rapport à 2019", explique la société à propos des conséquences du virus sur ses résultats 2020.