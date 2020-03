Rothschild et Co : le résultat net se tasse en 2019 après une année record

Crédit photo © Rothschild

(Boursier.com) — En 2019, les revenus de Rothschild et Cie se sont élevés à 1,872 milliard d'euros (1,976 MdE en 2018), en baisse de 104 millions d'euros, soit 5%. Cette variation s'explique principalement par la baisse des revenus de l'activité de Conseil financier de 111 ME. La variation des taux de change a eu un impact positif de 23 ME.

En 2019, la charge d'impôt s'est élevée à 68 ME (77 ME en 2018), répartis entre une charge d'impôt courante de 78 ME et un produit d'impôt différé de 10 ME, soit un taux d'imposition effectif de 14,6% (14,5% en 2018).

Le résultat net - part du Groupe hors éléments exceptionnels est de 233 ME (303 ME en 2018). Le bénéfice par action (BPA) hors éléments exceptionnels est de 3,24 euros (4,1 euros en 2018). Le BPA, y compris éléments exceptionnels, est de 3,38 euros (3,88 euros en 2018).

Le dividende va augmenter de 8% à 0,85 euro par action, représentant un taux de distribution de 26%. Cela témoigne de notre confiance dans notre modèle économique ainsi que dans notre capacité à générer de la croissance et de solides performances à moyen et long terme , explique Alexandre de Rothschild.

Le Président exécutif de Rothschild & Co poursuit : Après une année record en 2018, nous nous réjouissons des bons résultats que Rothschild & Co affiche en 2019 et ce, grâce aux compétences remarquables de nos équipes, à un modèle économique équilibré, une large couverture client et un fort positionnement sur le marché européen .

Perspectives