Rothschild et Co : la famille Rothschild annonce son intention de se renforcer

Crédit photo © Rothschild

(Boursier.com) — Rothschild & Co Concordia, société de holding membre du concert de la famille Rothschild et principal actionnaire de Rothschild & Co, annonce un renforcement de sa participation au capital de Rothschild & Co, "reflétant la confiance de la famille Rothschild dans les fondamentaux du groupe Rothschild & Co".

Rothschild & Co Concordia a l'intention d'acquérir des actions Rothschild & Co pour un montant maximum de 45 millions d'euros, sur le marché ou hors marché.

Une demande de dérogation sera déposée auprès de l'Autorité des marchés financiers par Rothschild & Co Concordia, qui détient à ce jour 34,92% du capital et 42,72% des droits de vote de Rothschild & Co, pour l'accroissement de sa participation au capital de Rothschild & Co, dans la mesure où elle appartient au concert familial élargi qui détient déjà la majorité du capital et des droits de vote de Rothschild & Co.