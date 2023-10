Rothschild et Cie : retrait obligatoire en vue

(Boursier.com) — A l'issue de l'offre publique d'achat simplifiée initiée par Rothschild & Co Concordia visant les actions de la société Rothschild et Cie, Concordia détient, directement et de concert (détention effective) 68.571.259 actions Rothschild et Cie représentant 107.214.157 droits de vote, soit 88,74% du capital et 91,25% des droits de vote de la société.

Par conséquent, Concordia va mettre en oeuvre le retrait obligatoire des actions contre une indemnisation de 38,6 euros, soit un prix identique à celui de l'offre.

Compte tenu des actions auto-détenues, le retrait obligatoire portera donc sur un maximum de 4.151.098 actions Rothschild & Co représentant au plus 5,37% du capital et 3,53% des droits de vote de la société.

La suspension de la cotation des actions est maintenue jusqu'à la mise en oeuvre du retrait obligatoire, soit ainsi qu'indiqué par Euronext, le 11 octobre.