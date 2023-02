Rothschild et Cie : Concordia confirme son OPAS à 48 euros

(Boursier.com) — Concordia , holding de la famille Rothschild et premier actionnaire de Rothschild et Cie, a confirmé ce 13 février à Rothschild et Cie son intention, annoncée le 6 février, de déposer un projet d'offre publique d'achat simplifiée sur les actions de Rothschild & Co.

Cette offre est formulée au prix de 48 euros par action (coupons attachés) en vue de demander la mise en oeuvre d'un retrait obligatoire.

Ce projet d'offre repose sur le constat que le développement de Rothschild & Co ne nécessite pas le maintien de la cotation. En effet, aucun des métiers du Groupe ne requiert de faire appel aux marchés de capitaux. Par ailleurs, leurs performances doivent être appréciées sur le long-terme. Le statut de société privée apparait dès lors plus pertinent que celui de société cotée.

Cette opération visant à créer un groupe entièrement privé répond à l'objectif de Concordia de détenir seule une majorité du capital et des droits de vote de Rothschild & Co. La famille Rothschild et son associée de longue date, la famille Maurel, seraient rejointes au capital par un nombre limité de familles partageant les mêmes ambitions d'accompagnement à moyen et long terme de Rothschild & Co. Cette opération vise également à renforcer l'alignement d'intérêts et sera l'occasion pour les Partners de Rothschild & Co de se regrouper au sein d'une société nouvellement créée (Rothschild & Co Partners) détenant une participation significative et de long terme dans Rothschild & Co.

Distribution exceptionnelle

Préalablement au dépôt du projet d'offre, Rothschild & Co proposera à ses actionnaires, lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra le 25 mai 2023, le paiement d'un dividende ordinaire de 1,4 euro par action. Il serait mis en paiement le 31 mai avec une date de détachement le 29 mai. Rothschild & Co envisage également de proposer une distribution exceptionnelle de réserves de 8 euros par action.

Cette distribution exceptionnelle serait conditionnée à la décision finale de Concordia de déposer l'offre. Le montant total de ces deux distributions viendrait diminuer d'autant le prix d'offre annoncé.

Quelle prime pour l'actionnaire ?

Ce prix d'offre de 48 euros par action, coupons attachés, refléterait une prime de 19% par rapport au dernier cours de négociation du 3 février 2023, des primes de 27%, 34% et 36% respectivement par rapport aux cours moyens pondérés par les volumes 60, 120 et 180 jours de bourse avant cette date, ainsi qu'une prime de 15% par rapport au cours le plus haut historiquement atteint le 13 janvier 2022. Ce prix d'offre extérioriserait une prime significative (13%) sur l'actif net tangible ajusté par action (42,4 euros).

Concordia et le concert familial élargi détiennent actuellement 54,5% du capital et 66,8% des droits de vote de Rothschild & Co.

Quels nouveaux partenaires ?

Dans le cadre de ce projet, un nouveau concert serait formé et comprendrait, aux côtés de Concordia, un nombre réduit de familles actuellement membres du concert (la famille Maurel et Edouard de Rothschild, détenant respectivement 5,5% et 5,3% du capital de Rothschild & Co) ; de nouveaux membres investissant à l'occasion de cette opération en vue de détenir chacun jusqu'à environ 5% du capital (Groupe Industriel Marcel Dassault, Giammaria Giuliani (GG 1978 SICAF SIF - GG Strategic), Mousse Partners et Peugeot Invest) ; d'autres investisseurs et des membres de la famille Rothschild anglaise (dont Hannah Rothschild) ainsi que Rothschild & Co Partners, qui détiendrait une participation pouvant aller jusqu'à 10% du capital.

Les membres du Concert seraient liés par un pacte prévoyant notamment une période d'incessibilité des titres d'une durée de huit ans et sans promesse d'achat ou de vente à l'issue de cette période.

Concordia a conclu un accord de consortium avec les futurs membres du Concert, et a signé des lettres d'engagement sur une base de fonds certains avec deux banques de financement.

A la date du dépôt du projet d'offre, la détention du Concert serait d'environ 60% du capital