Rothschild et Cie : Concordia a déposé son projet d'OPAS

(Boursier.com) — Concordia , holding de la famille Rothschild et premier actionnaire de Rothschild et Cie, a déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers son projet d'offre publique d'achat simplifiée. "Dans le prolongement de la conclusion d'un protocole d'investissement le 13 février 2023, amendé le 9 mai 2023, un pacte d'actionnaires a été conclu le 8 juin 2023 organisant un nouveau concert comprenant l'initiateur et divers actionnaires de la société et investisseurs, lequel a franchi, le 8 juin 2023, les seuils de 30% du capital et des droits de vote de la société ROTHSCHILD & CO ce qui génère une situation de dépôt obligatoire d'un projet d'offre publique. Il a par ailleurs été mis fin au concert familial élargi", détaille le régulateur.

Le nouveau concert détient à ce jour 42.562.532 actions Rothschild & Co représentant 77.496.252 droits de vote, soit 55,20% du capital et 66,13% des droits de vote de cette société.

L'initiateur s'engage irrévocablement à acquérir, à compter de l'ouverture de l'offre, au prix unitaire de 38,60 euros (après détachement du dividende 2022 de 1,40 euro intervenu le 29 mai 2023 et de la distribution exceptionnelle de 8 euros dont le détachement interviendra avant l'ouverture de l'offre) la totalité des 27.272.443 actions Rothschild & Co existantes ou susceptibles d'être émises qu'il ne détient pas directement et indirectement.