Rothschild et Cie : Concordia a acquis la totalité des actions qu'elle était susceptible d'acquérir

(Boursier.com) — Concordia , holding de la famille Rothschild et premier actionnaire de Rothschild et Cie, a acquis la totalité des actions qu'elle était susceptible d'acquérir avant l'ouverture de l'Offre.

Concordia indique avoir acquis, les 5 et 6 juillet sur le marché, 8 178 888 actions Rothschild & Co au prix de 46,60 euros par action (net du dividende ordinaire de 1,40 euro par action au titre de l'exercice 2022 dont le détachement est intervenu le 29 mai 2023 et droit à la distribution exceptionnelle de réserve de 8,00 euros par action attaché2).

Concordia a ainsi acquis la totalité des actions qu'elle était susceptible d'acquérir avant l'ouverture de l'Offre (représentant 30% des actions visées par le projet d'Offre3).

Ces acquisitions font suite au dépôt du projet de note en réponse auprès de l'Autorité des marchés financiers qui est intervenu le 4 juillet. Ce projet de note en réponse comporte l'avis motivé du Conseil de surveillance de Rothschild & Co qui a décidé, à l'unanimité des membres présents et représentés, de recommander aux actionnaires d'apporter leurs actions à l'offre, ainsi que l'attestation d'équité établie par Finexsi, expert indépendant, qui a conclu que le prix d'offre était équitable d'un point de vue financier.

L'offre sera ouverte postérieurement à la décision de conformité de l'AMF au prix de 38,60 euros par action (droit au titre de la distribution exceptionnelle détaché).