Rothschild et Cie : 2023 sera plus compliqué

(Boursier.com) — Les revenus de Rothschild et Cie, au 3e trimestre 2022, s'élèvent à 863,7 millions d'euros, en hausse de 30% (666,7 ME au 3e trimestre 2021).

Les revenus sur 9 mois se montent à 2,238 milliards d'euros, en hausse de +11% (2,017 MdsE sur 9 mois en 2021). L'impact sur 9 mois de la variation des effets de change est positif de 54 ME.

Sous réserve de circonstances exogènes, Rothschild et Cie anticipe que ses 3 métiers continuent d'afficher de solides performances au cours du 4e trimestre 2022, bien qu'en deçà des niveaux de 2021.

"Les stratégies claires à long terme pour chaque métier nous permettent de demeurer optimistes et de délivrer une solide performance au cours de l'année 2022. Toutefois, l'année 2023 sera probablement plus compliquée compte tenu de l'environnement macroéconomique et géopolitique", estime le management de Rothschild et Cie.