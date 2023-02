Rothschild & Co : un broker passe 'neutre'

(Boursier.com) — Oddo BHF revient sur Rothschild & Co au lendemain de l'annonce de Concordia, holding de la famille Rothschild et premier actionnaire de la banque, de son intention de lancer une OPAS à hauteur de 48 euros par titre puis de sortir la valeur de la cote. Le prix proposé (dividendes inclus) est en ligne avec l'objectif de cours du courtier. Ce prix représente une prime de 19% par rapport au cours de clôture du 3 février dernier, ainsi qu'une prime de 15% par rapport au cours le plus haut historique (atteint le 13 janvier 2022). À la suite de cette annonce, le titre a naturellement très fortement monté hier. Le cours de Bourse est désormais logiquement très proche (légèrement inférieur) du niveau de l'offre attendue. Le broker passe par conséquent de 'surperformer' à 'neutre' sur la valeur.