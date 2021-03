Rothschild & Co : sur les 30 euros

(Boursier.com) — Rothschild & Co monte sur les 30 euros ce jeudi, après l'annonce de revenus en baisse limitée de 4% à 1.799 millions d'euros. Le résultat net part du groupe hors éléments exceptionnels est ressorti à 173 millions d'euros et le résultat net part du groupe incluant les éléments exceptionnels est de 161 millions d'euros.

Le Bénéfice par action (BPA) hors éléments exceptionnels s'est inscrit à 2,37 euros et le BPA y compris éléments exceptionnels à 2,20 euros. L'impact négatif de la variation des taux de change est de 17 millions d'euros sur les revenus et d'un million d'euros sur le résultat net part du groupe.

Le dividende 2020 est limité à 0,70 euro par action à la suite de non-versement du dividende 2019 de 0,85 euro. "En conséquence, nous prévoyons de verser au 4ème trimestre 2021 un acompte exceptionnel sur dividende de 1,04 euro par action, sous réserve de la levée des restrictions" a précisé la direction.

Parmi les avis de brokers, Oddo BHF a revalorisé le dossier de 30 à 33 euros avec un avis à 'surperformer'.