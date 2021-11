Rothschild & Co : revenus trimestriels en forte hausse

(Boursier.com) — Les revenus du groupe grimpent à 666,7 ME (+65%) au T3. Les actifs sous gestion au 30 septembre 2021 s'élevaient à 17,4 Milliards d'euros, en hausse de 10% (31 décembre 2020 : 15,7 Milliards d'euros), dont la part de Rothschild & Co s'élevait à 1,5 Milliard d'euros.

"Dans le Conseil financier, l'activité du marché mondial des fusions-acquisitions annoncée pour les 9 premiers mois de 2021 a atteint des niveaux records. Cette tendance se manifeste dans le portefeuille de mandats qui est très largement supérieur aux années précédentes à ce stade et très diversifié. Nous prévoyons la poursuite des niveaux d'activité actuels jusqu'à la fin de l'année 2021, les revenus du quatrième trimestre devant être particulièrement élevés, ce qui nous permet d'être très positifs quant aux perspectives de ce métier en 2021" commente la direction.

"Concernant la Banque privée et la gestion d'actifs, après trois trimestres exceptionnellement robustes, les perspectives restent positives grâce à notre solide pipeline de nouvelles activités. Toutefois, nous prévoyons plus de volatilité pour le reste de l'année. Les prochains mois seront également l'occasion de tirer profit de l'acquisition de la banque Pâris Bertrand ainsi que d'accélérer les recrutements de nouveaux banquiers privés et la digitalisation de l'activité.

Dans le métier de Merchant Banking, la croissance des revenus récurrents se poursuivra car plusieurs fonds ont été clôturés récemment ou sont en phase de déploiement, et, de nouveaux fonds sont en cours de levée. Conformément à la performance des investissements du Groupe dans ce métier durant les neuf premiers mois de 2021, nous sommes confiants dans leur potentiel de création de valeur, qui permettra de réaliser des revenus complémentaires liés à la performance des investissements. Nous sommes convaincus que nos principes d'investissement fondamentaux, axés sur la préservation du capital et à la sélection sectorielle, constituent toujours une base solide pour le développement du Merchant Banking.

L'environnement actuel est toujours favorable pour nos trois principaux métiers. Grâce aux stratégies claires de nos trois métiers, nous restons optimistes pour le reste de l'année quant à la performance du groupe".