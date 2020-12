Rothschild & Co prend le contrôle de la Banque Pâris Bertrand en Suisse

Crédit photo © Rothschild

(Boursier.com) — Rothschild et Co annonce que Rothschild & Co Bank AG, sa filiale suisse de Banque privée, a conclu un accord portant sur l'acquisition de la Banque Pâris Bertrand. Les parties ont convenu de ne pas divulguer les conditions financières de la transaction.

"Cette opération marque une étape supplémentaire dans la croissance soutenue des activités de Banque privée de Rothschild & Co et lui permettra de consolider sa présence sur l'important marché suisse", se félicite le Français.

L'opération devrait être finalisée au cours du premier semestre 2021, sous réserve de l'obtention des autorisations réglementaires et autres conditions habituelles.

La Banque Pâris Bertrand est présente à Genève et au Luxembourg. Sa clientèle se compose de familles fortunées, de family offices et d'investisseurs institutionnels, suisses principalement, mais aussi issues d'autres pays européens. Outre ses activités de gestion de patrimoine, la Banque Pâris Bertrand propose trois solutions d'investissement en matière de gestion d'actifs : LongRun Global Equity Fund, Pâris Bertrand Systematic Asset Management et Hermance Capital Partners Private Equity.

La Banque Pâris Bertrand dispose d'environ 6,5 milliards de francs suisses d'actifs de ses clients en novembre 2020 (6 milliards de francs suisses hors double comptage).

"La Banque Pâris Bertrand constitue un excellent complément stratégique pour l'activité de Banque privée de Rothschild & Co du fait d'une stratégie et d'une culture similaires, ainsi que du profil comparable de sa clientèle, près de 90% de ses actifs provenant de clients disposant de plus de 5 millions de francs suisses", explique Rothschild.

Avec cette acquisition, les actifs des clients de la Banque privée de Rothschild & Co en Suisse excèderont 20 milliards de francs suisses (contre environ 14 milliards au 30 septembre 2020) et l'ensemble des actifs sous gestion de la division Banque privée et Gestion d'actifs de Rothschild & Co dépasseront 75 milliards d'euros.

L'opération n'affectera pas la solidité du bilan de Rothschild & Co et ses fonds propres resteront largement supérieurs aux exigences réglementaires. L'acquisition entraînera une baisse d'environ 1% du ratio CET 1 de Rothschild & Co qui passerait de 19,6% à 18,6% (base pro forma au 30 juin 2020).