Rothschild & Co : Point sur le déroulement de l'offre publique d'achat simplifiée

(Boursier.com) — Dans le cadre de l'offre publique d'achat simplifiée initiée par Concordia sur les actions Rothschild & Co, Concordia annonce que, à la suite d'acquisitions d'actions Rothschild & Co sur le marché depuis l'ouverture de l'Offre et de la conclusion le 28 juillet 2023 de promesses croisées d'achat et de vente et d'engagements de transfert au profit de Rothschild & Co Partners, Concordia détient, avec les membres du concert à ce jour 50.751.946 actions et est en mesure d'acquérir, au titre de ces promesses et engagements, 7.526.354 actions, assimilées en application de l'article L. 233-9 I, 4 du Code de commerce, et portant la détention totale du Concert (effective et assimilée) à 75,6% du capital et 80% des droits de vote de Rothschild & Co.

Par ailleurs, il est rappelé que Concordia a reçu des engagements d'apport à l'Offre portant sur 2.113.165 actions Rothschild & Co, représentant 2,7% du capital et le conseil de surveillance du FCPE (fonds commun de placement d'entreprise) de Rothschild & Co a décidé d'apporter à l'Offre les actions qu'il détient actuellement représentant environ 0,3% du capital social de Rothschild & Co.

Le nombre d'actions restant à acquérir s'élève à 14.725.732 actions représentant 19,1% du capital et 15,1% des droits de vote de Rothschild & Co.

Concordia rappelle que l'Offre publique d'achat simplifiée portant sur les actions Rothschild & Co ouverte depuis le 24 juillet 2023 sera clôturée le 8 septembre 2023 (inclus). Concordia a déclaré son intention de mettre en oeuvre un retrait obligatoire au cas où, à l'issue de l'Offre, les actionnaires minoritaires ne détiennent pas plus de 10% du capital et des droits de vote.

Dans un tel cas, le retrait obligatoire porterait sur les actions Rothschild & Co autres que celles détenues par Concordia et le Concert ou assimilées à celles-ci (en ce compris notamment les actions couvertes par un accord de liquidité). Il serait effectué moyennant une indemnisation des actionnaires concernés au prix de 38,60 euros par action Rothschild & Co.