Rothschild & Co ouvre son activité de banque privée à Madrid

(Boursier.com) — Rothschild & Co va ouvrir un nouveau bureau dédié à l'activité de banque privée à Madrid, qui offrira des solutions de conseil financier indépendant et de gestion de portefeuilles "aux familles, entrepreneurs, associations et fondations".

"Cette ouverture marque une nouvelle étape dans la stratégie paneuropéenne de Rothschild & Co pour la banque privée, cherchant à investir sur le long-terme dans les marchés clés ou le groupe détient un réseau et une réputation établie", commente Rothschild & Co.

Son ouverture est prévue en septembre 2021. Ce nouveau bureau consolidera la présence du groupe et permettra d'élargir l'offre de la banque pour les clients existants et potentiels en Espagne, en travaillant en étroite collaboration avec l'activité de conseil financier, basée à Madrid depuis 1988.