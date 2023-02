Rothschild & Co : le titre bondit, la famille Rothschild veut sortir le titre de la cote

(Boursier.com) — Rothschild & Co s'envole logiquement de 16,5% à 46,9 euros après que Concordia, holding de la famille Rothschild et premier actionnaire de la banque, eut annoncé son intention de sortir le titre de la cote. Concordia compte lancer une offre publique d'achat simplifiée au prix unitaire de 48 euros par action, dividendes attachés, puis demander la mise en oeuvre d'un retrait obligatoire. Ce prix de 48 euros par action, dividendes attachés, refléterait une prime de 19% par rapport au dernier cours du 3 février.

Rothschild & Co entend proposer à l'assemblée générale annuelle des actionnaires, qui se tiendra le 25 mai prochain, le versement d'un dividende ordinaire de 1,4 euro par action. En outre, sous réserve de l'avis favorable du Conseil de Surveillance de Rothschild & Co, Rothschild & Co proposerait également à cette assemblée générale, une distribution exceptionnelle de 8,0 euros par action qui serait versée uniquement si Concordia dépose cette offre.

Concordia, qui détient actuellement 38,9% du capital et 47,5% des droits de vote de Rothschild & Co, pourrait lancer son OPAS auprès de l'Autorité des marchés financiers à la fin du premier semestre 2023 une fois l'obtention des autorisations réglementaires requises.