Rothschild & Co : des résultats résilients dans des conditions difficiles

(Boursier.com) — Rothschild & Co annonce des revenus en baisse de 4% à 1.799 millions d'euros (2019 : 1.872 millions d'euros). Le résultat net part du groupe hors éléments exceptionnels ressort à 173 millions d'euros (2019 : 233 millions d'euros). Le résultat net part du groupe incluant les éléments exceptionnels est de 161 millions d'euros (2019 : 243 millions d'euros).

Le Bénéfice par action (BPA) hors éléments exceptionnels s'inscrit à 2,37 euros (2019 : 3,24 euros) et le BPA y compris éléments exceptionnels à 2,20 euros (2019 : 3,38 euros). L'impact négatif de la variation des taux de change est de 17 millions d'euros sur les revenus et d'un million d'euros sur le résultat net part du groupe.

Le dividende 2020 est limité à 0,70 euro par action à la suite de non-versement du dividende 2019 de 0,85 euro. "En conséquence, nous prévoyons de verser au 4ème trimestre 2021 un acompte exceptionnel sur dividende de 1,04 euro par action, sous réserve de la levée des restrictions" précise la direction.

Alexandre de Rothschild, Président exécutif, a déclaré : "2020 a été une année particulièrement difficile pour toutes nos parties prenantes. Dans ces conditions exceptionnelles, notre priorité a été d'assurer la santé et le bien-être de nos collaborateurs. Ils ont réagi avec agilité en restant centrés sur les attentes de nos clients dans ce contexte. Leur fort engagement et leur collaboration à l'échelle mondiale, a permis au Groupe de fonctionner avec efficacité tout au long de l'année et de générer de solides résultats. Interrompu par la pandémie au cours du premier trimestre, le marché des fusions-acquisitions a terminé l'année sur des niveaux très élevés. En outre, notre large offre de conseil en financement a permis d'assurer des résultats solides pour l'ensemble de l'activité de Conseil financier. Nous restons la première banque d'affaires en nombre d'opérations de fusions et acquisitions en Europe et la deuxième au niveau mondial.

La collecte en Banque privée a été très élevée, ce qui témoigne de la solidité de notre marque, de l'excellence de nos services auprès de notre clientèle et de la qualité de nos conseils dans ce paysage financier complexe. En ligne avec notre stratégie de croissance externe, nous avons annoncé l'acquisition de la banque suisse Pâris Bertrand, ce qui consolidera notre position sur ce marché. La Gestion d'actifs a connu une année plus difficile avec des sorties nettes de capitaux, notamment en Amérique du Nord. Nous recentrons actuellement cette division et sommes confiants pour 2021".