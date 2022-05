Rothschild & Co : de solides performances dans un contexte d'incertitude

(Boursier.com) — Au 1er trimestre 2022, Rothschild & Co dégage 675,3 millions d'euros de revenus (636,2 ME au 1er trimestre 2021). Cette performance est solide malgré des conditions de marché plus difficiles. Le Total, avant rapprochement IFRS, est de 684 ME.

En Conseil financier, les revenus trimestriels s'élèvent à 413 ME, en hausse de +5% (395 ME au 1er trimestre 2021), reflétant un niveau d'activité toujours soutenu pour l'ensemble de ce métier. En Banque privée et Gestion d'actifs, les revenus trimestriels sont solides de 170 ME, en hausse de 27% (134 ME au 1er trimestre 2021) malgré des actifs sous gestion en baisse de -1%, à 102,8 milliards d'euros (103,9 MdsE au 31 décembre 2021) en raison d'un effet marché négatif de -2,2 MdsE. En Merchant Banking, les revenus trimestriels sont de 95 ME (103 ME au 1er trimestre 2021) portés par de solides performances d'investissement et la croissance régulière des revenus récurrents en ligne avec l'augmentation des actifs sous gestion (20,4 MdsE à la fin du 1er trimestre 2022, en hausse de 11%). Toutefois, les revenus sont en baisse de 8% comparé au 1er trimestre 2021, qui avait un caractère exceptionnel à la suite de nombreuses cessions et des valorisations prudentes fin 2020 en raison de la pandémie.

Au 31 mars 2022, les actifs sous gestion s'élevaient à 20,4 MdsE, en hausse de +11% (18,3 MdsE au 31 décembre 2021), dont 2,1 MdsE engagés par Rothschild & Co.

Perspectives

Les 3 métiers de Rothschild & Co affichent de solides performances, malgré des niveaux d'incertitude croissants liés à l'environnement macroéconomique actuel. Les stratégies claires à long terme de chaque métier permettent à l'établissement financier d'être optimistes quant à une performance solide au cours de l'année 2022, mais sous réserve de l'évolution des événements géopolitiques et de l'évolution des conditions du marché au cours de l'année.