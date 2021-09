Rothschild & Co : brille après des résultats historiques

(Boursier.com) — Rothschild & Co se distingue ce jeudi matin avec un titre qui flambe de 11,4% à 38 euros. Il faut dire que la banque d'affaires a réalisé une première partie d'exercice historique grâce au dynamisme des conditions de marché. Sur les six mois clos fin juin, le groupe financier a ainsi enregistré un résultat net, hors éléments exceptionnels, de 346 millions d'euros contre 65 ME un an plus tôt, pour des revenus en hausse de 61% à 1,350 MdsE. Le bénéfice opérationnel bondit sur un an de 151 à 506 ME. Les actifs sous gestion ont atteint 87,5 milliards d'euros (+12% par rapport à décembre 2020) grâce à une collecte nette de 3,4 MdsE et une performance du marché de 6 MdsE.

Sous réserve de la levée des restrictions réglementaires, un acompte sur dividende exceptionnel de 1,04 euro par action sera versé en octobre pour compenser la différence entre le dividende effectivement versé au titre de 2019 et 2020 et le dividende qui aurait été distribué conformément à la politique de distribution, en l'absence de restrictions réglementaires. Compte tenu des solides performances attendues pour 2021, le Groupe a l'intention de lancer un programme de rachat d'actions pour un montant maximum de 70 ME sur une période d'environ 12 mois, sous réserve de l'autorisation de l'ACPR.