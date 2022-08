Rothschild & Cie : rouge vif après les comptes

(Boursier.com) — Fin de semaine compliquée pour Rothschild & Cie qui trébuche de 8% à 33,7 euros après la publication de ses comptes intermédiaires. Le groupe financier a enregistré un résultat net part du groupe de 249 millions d'euros sur les six premiers mois de l'année, en baisse de 28%, malgré des revenus en hausse de 2% à 1,375 milliard d'euros. Les actifs sous gestion ont diminué à 99,6 milliards d'euros (-4% par rapport à décembre 2021) en raison des performances négatives des marchés (9,1 milliards d'euros) en partie compensées par une forte collecte nette de 2,8 milliards d'euros en Europe et par l'impact d'une acquisition en France (+3 milliards d'euros). Mais le marché semble surtout se focaliser sur la prudence du management pour l'an prochain alors que la société a indiqué que "2023 sera probablement une année plus compliquée compte tenu de l'environnement macroéconomique et géopolitique".