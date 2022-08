(Boursier.com) — Le groupe Rothschild & Cie annonce un très bon premier semestre qui se décompose ainsi :

- Conseil financier : Performance toujours soutenue avec des revenus semestriels records de 857 millions d'euros, en hausse de 3% (S1 2021 : 833 millions d'euros). Résultat avant impôt de 163 millions d'euros (S1 2021 : 165 millions d'euros), soit une marge opérationnelle de 19%.

- Banque privée et gestion d'actifs : solide performance malgré des marchés en baisse, avec des revenus semestriels en hausse de 23% à 337 millions d'euros (S1 2021 : 274 ME).

- Merchant Banking : revenus semestriels de 188 millions d'euros (S1 2021 : 235 millions d'euros) portés par de solides performances d'investissement et la croissance régulière des revenus récurrents en ligne avec l'augmentation des actifs (21,6 milliards d'euros au 30/06/2022, en hausse de 18% par rapport au 31/12/2021). Les revenus ont baissé de 20% par rapport au premier semestre 2021 qui comprenait des revenus d'investissement d'un niveau exceptionnel.

Le résultat avant impôt est ressorti à 121 millions d'euros (S1 2021 : 185 millions d'euros). Les Revenus sont de 1.375 millions d'euros, en hausse de 2% (S1 2021 : 1.350 millions d'euros). Le Résultat net part du groupe s'inscrit à 249 millions d'euros, en baisse de 28% (S1 2021 : 346 ME).

Le Bénéfice par action (BPA) est de 3,43 euros, en repli de 28% (S1 2021 : 4,78 euros). L'impact positif de la variation des taux de change est de 31 millions d'euros sur les revenus et de 1 million d'euros sur le résultat net part du groupe.

Les actifs sous gestion ont diminué à 99,6 milliards d'euros (-4% par rapport à décembre 2021) en raison des performances négatives des marchés (9,1 milliards d'euros) en partie compensées par une forte collecte nette de 2,8 milliards d'euros en Europe et par l'impact d'une acquisition en France (+3 milliards d'euros).

Alexandre de Rothschild, Président exécutif, a déclaré : "Le Groupe a continué de délivrer de solides performances au cours du premier semestre 2022, après une année record en 2021. Les fondamentaux de notre modèle d'entreprise, reposant sur la qualité des relations avec nos clients et des stratégies claires à long terme pour chaque métier, nous confortent dans le fait que la dynamique positive observée au premier semestre se poursuivra pour le reste de l'année 2022, sous réserve de l'évolution du contexte géopolitique et des conditions de marché."