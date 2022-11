Ross Stores s'envole à Wall Street, après des prévisions dopées

(Boursier.com) — Ross Stores bondit de 16% avant l'ouverture à Wall Street ce vendredi. Le groupe américain de distribution discount a publié hier soir, pour son troisième trimestre fiscal, des profits et ventes supérieurs aux attentes de marché. Le groupe a dégagé un bénéfice ajusté par action de 1$, à comparer à un consensus de marché de 81 cents et un niveau de 1,09$ un an avant. Les revenus se sont établis à 4,6 milliards de dollars sur ce trimestre clos en octobre, contre 4,57 milliards de dollars un an plus tôt et 4,36 milliards de consensus. Les prévisions sont par ailleurs solides pour la saison des fêtes de fin d'année, le management évoquant une base de comparaison plus favorable et une meilleure sélection. La guidance de bénéfices pour l'exercice est révisée en hausse. Barbara Rentler, CEO de l'affaire, indique qu'elle s'attend maintenant à ce que la chaîne de vêtements et de décoration intérieure à bas prix affiche un bénéfice par action de 4,21 à 4,34$, contre une guidance antérieure de 3,84 à 4,12$.