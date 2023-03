Ross Stores : prévisions très prudentes

(Boursier.com) — Ross Stores, le groupe américain de distribution discount, a publié pour son quatrième trimestre fiscal un bénéfice ajusté par action de 1,31$, contre 1,23$ de consensus et 1,04$ un an plus tôt. Les revenus se sont élevés à 5,21 milliards de dollars, 2% de mieux que le consensus, alors qu'ils étaient de 5,02 milliards de dollars pour la période comparable de l'année antérieure. Le groupe livre toutefois une guidance inférieure aux anticipations de marché, alors que l'inflation affecte les consommateurs à plus bas revenus. Si les ventes s'affichent conformes au plan, le groupe prévoit que le bénéfice par action pour les 53 semaines se terminant le 3 février 2024 devrait se situer entre 4,65 et 4,95$, comparativement à 4,38$ pour l'exercice 2022. "À l'aube de 2023, les environnements macroéconomique et géopolitique restent très incertains. Par conséquent, nous pensons qu'il est approprié de rester prudent lors de la planification de nos activités", ajoute le management.